В москве заявили о готовности к дальнейшей нормализации отношений с Грузией, подчеркнув, что глубина этого процесса зависит от позиции Тбилиси, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси", - заявили в МИД рф.

Там добавили, что России "далеко не безразлично" то, как развивается ситуация в Грузии, однако "в отличие от США и ЕС", они не вмешиваются во внутренние дела страны.

"Уходящая Вашингтонская администрация и есовцы делают все, чтобы изменить суверенный выбор грузинского народа и избранной им власти в пользу мира и процветания. Они ставят Тбилиси перед ультиматумом: либо с Западом, либо с россией. Уверены, что народу Грузии хватит выдержки и мудрости, чтобы не стать игрушкой в чужих руках, которые толкают страну к экономической и политической нестабильности", - сказали в министерстве.

Добавим

Дипломатические отношения между Грузией и россией прерваны по инициативе Тбилиси с августа 2008 года в ответ на признание москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. После войны россия перебросила дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на территории двух этих грузинских регионов.

Все государства мира - за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии - рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, которая находится под российской оккупацией.

По мере того, как отношения "Грузинской мечты" с ЕС и США ухудшались, в москве все чаще стали говорить о необходимости восстановления дипотношений с Тбилиси.

На Западе грузинское правительство обвиняют в изменении внешнеполитического курса, но лидеры ГМ все отрицают. Они говорят, что отношения с россией ограничиваются лишь сотрудничеством по вопросам гуманитарного характера, торговли и экономики, а восстанавливать дивидношения Тбилиси не намерен.

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