У рф відновили набір у пвк "вагнера" як у новий підрозділ росгвардії - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У новосибірську і пермі в рф відновили набір у пвк «вагнер». Група стала підрозділом росгвардії рф. Про це повідомляє пермський сайт 59.ru, новосибірський сайт Ngs.ru, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє 59.ru, пермський представник «вагнер» підтвердив, що інформація про набір достовірна. За його словами, наразі пвк «вагнер» увійшла до складу росгвардії та стала її підрозділом, яким керує син загиблого євгенія пригожина павло.
Набирають тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу пвк.
Повідомляється, що оплата становить від 80 до 240 тисяч рублів залежно від місця, де служитимуть найманці. Терміни контракту від 6 місяців.
Ngs.ru повідомляє, що вже 2–3 дні як укладаються контракти. Укладають не з міноборони, а з росгвардією, і поки що судимих, хворих не беруть.
Окрім того, зазначається, що набирають нових бійців для участі у війні проти України.
Доповнення
російська приватна військова компанія "вагнер" у неділю, 29 жовтня, заявила, що офіційно переходить в управління росгвардії і повернеться на війну в Україну.
Інститут вивчення війни переглянув свою оцінку щодо перспектив пвк “вагнер” знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо її очолять різні люди.