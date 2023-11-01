В рф возобновили набор в чвк "вагнера" как в новое подразделение росгвардии - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В новосибирске и перми в рф возобновили набор в чвк «вагнер». Группа стала подразделением росгвардии рф. Об этом сообщает пермский сайт 59.ru, новосибирский сайт Ngs.ru., передает УНН.
Детали
Как сообщает 59.ru, пермский представитель «вагнер» подтвердил, что информация о наборе достоверна. По его словам, сейчас чвк «вагнер» вошла в состав росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын погибшего евгения пригожина павел.
Набирают тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав чвк.
Сообщается, что оплата составляет от 80 до 240 тысяч рублей в зависимости от места, где будут служить наемники. Сроки контракта от 6 месяцев.
Ngs.ru сообщает, что уже как 2–3 дня заключаются контракты. Заключают не с минобороны, а с росгвардией, и пока судимых, больных не берут.
Кроме того, отмечается, что набирают новых бойцов для участия в войне против Украины.
Дополнение
российская частная военная компания "вагнер" в воскресенье, 29 октября, заявила, что официально переходит в управление росгвардии и вернется на войну в Украину.
Институт изучения войны пересмотрел свою оценку относительно перспектив чвк “вагнер” снова стать такой же эффективной военной организацией, если ее возглавят разные люди.