У рф триває набір “гарматного м’яса”, приблизно 20 тисяч на місяць - розвідка

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“Мобілізаційні заходи на території так званої російської федерації не припинялися, вони тривають, вони жорсткі, репресивні... Продовжується набір „гарматного м’яса“, декілька десятків тисяч на місяць, тобто 20 тис. плюс. Розглядається сценарій повноцінної публічної мобілізаційної хвилі. В бій вводяться ті підрозділи, введення яких планувалося на пізню осінь або зиму, тобто втрати серед особового складу окупантів справді великі”, — розповів Юсов.

Доповнення

Раніше Юсов повідомляв, що росія може розпочати нову хвилю мобілізації вже наприкінці вересня. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада може впровадити тотальну мобілізацію.