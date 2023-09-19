В рф продолжается набор "пушечного мяса", примерно 20 тысяч в месяц - разведка

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“Мобилизационные мероприятия на территории так называемой российской федерации не прекращались, они продолжаются, они жесткие, репрессивные... Продолжается набор „пушечного мяса“, несколько десятков тысяч на месяц, то есть 20 тыс. плюс. Рассматривается сценарий полноценной публичной мобилизационной волны. В бой вводятся те подразделения, ввод которых планировался на позднюю осень или зиму, то есть потери среди личного состава оккупантов действительно большие”, — рассказал Юсов.

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Ранее Юсов сообщал, что россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти могут ввести тотальную мобилизацию.