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У Раді задумалися, чи має НАБУ звітувати перед парламентаріями як інші органи виконавчої влади

Київ • УНН

 • 17998 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Рада затвердила статус НАБУ як органа виконавчої влади. Чи означає це, що тепер представники бюро мають звітувати перед нардепами як інші члени уряду - УНН поцікавився у народного депутата, члена Комітету з питань правоохоронної діяльності Максима Бужанського.

У Раді задумалися, чи має НАБУ звітувати перед парламентаріями як інші органи виконавчої влади

Цитата

"Потрібно обміркувати це питання і можливо підняти перед колегами", - зазначив він.

Оцінюючи роботу антикорупційних органів, він додав, що НАЗК працює добре. А ось НАБУ не виправдовує надій.

" Керівництво антикорпційних органів абсолютно незалежне від парламенту, і це головна вимога наших зарубіжних партнерів. (...) Ми можемо тільки робити висновки якісь. Рекомендації незалежним органам давати ми не можемо. На жаль, на даний момент, я не можу сказати, що НАБУ ефективне. Ось НАЗК ефективне, вони працюють, а ось НАБУ поки що не виправдовує очікувань", - резюмував нардеп.

До теми

Критики НАБУ заявляють, що орган надмірно дорого обходиться українцям за його сумнівної ефективності.

Гучні справи бюро, на які держава витрачає людські ресурси і значні кошти платників податків нерідко закриваються як бездоказові. Зокрема нещодавно Антикорупційний суд закрив справу "Роттердам+" і виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Як розповіла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло в суді, тому що під час розслідування детективи у зазначених справах "малювали" судові експертизи в дружніх приватних конторах, а потім ними маніпулювали.

Сам Омелян у коментарі УНН коментував сумнівні експертизи у його справі так.

"Аналіз бюджетного законодавства у моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз по морській галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка в підсумку призводить до того, що НАБУ програє", —зазначив Омелян.

Додамо, що закриту в суді справу "Роттердам+" розслідували ті ж детективи, що нині оголосили підозру меру Одеси Геннадію Труханову і ще 15 особам. Традиційно, збитки у справі для НАБУ встановили приватні судові експерти, послугами яких постійно користуються за кошти бюджету детективи.

Сам Труханов називає справу замовною і пов'язує її з конфліктом з одеським забудовником Аднаном Киваном. Будівельна компанія Кивана Kadorr є прямим конкурентом компанії "Будова", яка фігурує у справі разом з Трухановим.

Побічно слова Труханова підтвердив у суді експрокурор Одеської області, який заявив про те, що Киван пропонував йому 1 млн доларів хабара за оголошення підозри Труханову.

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