"Хімічили" з експертизами: адвокат розповіла, чому гучні справи НАБУ щодо "Роттердам+" та Омеляна розсипалися у ВАКС

За її словами, НАБУ використовує одну і ту ж схему практично у всіх своїх справах-детективи будують звинувачення на “кишенькових” експертизах, які в кінцевому рахунку розвалюються в суді.

“НАБУ застосовує одну і ту ж тактику, так би мовити, перебуває у себе на самообслуговуванні.

У справах „Роттердам+“ і ексміністра Омеляна вони намалювали „довідку детектива про розмір збитку“, в якій самі змінили складові формули (тобто експертиза зроблена за умови) і детектив різницю назвав збитком.

Кожному ж зрозуміло, що якщо приклад 1+2+3+4+5 поміняти на 1+2+3+4+1, то сума зміниться. Після чого, детективи передали таку довідку для проведення судово-економічної експертизи експерту СБУ Шаповалу з постановкою питання: чи підтверджуються математично розрахунки детектива НАБУ? Як це? Що це? Що це за питання експерту, які суперечать і Кримінальному процесуальному кодексу і здоровому глузду. Чи не це фальсифікація доказів, чи не це злочин вчинюваний детективами в процесі розслідування”, — підкреслила Одинець.

При винесенні виправдувального вироку Омеляну суддя ВАКС визнав подібні “довідки” детективів неприпустимими доказами, продовжила адвокат. У справі ж “Роттердам+” влітку 2020 року була проведена комісійна судово-економічна експертиза, і “горевідомий експерт СБУ”, який підтвердив довідку детектива раніше таки визнав і підписав експертизу про відсутність збитку, таким чином “розуміючи всю безтолковість, протизаконність свого попереднього експертного висновку”.

“От ніяк не можуть детективи НАБУ працювати за Кодексом.

І тоді вони придумують новий фінт: береться 1 експерт з приватної установи, в нашому випадку, експерт Педь І.В., Так-так, та сама експерт, яка чарівним чином виграє всі тендери і пише для НАБУ 90% всіх експертиз (відкрита інформація в Prozorro). Цей експерт пише „висновок фахівця“.

Для довідки: висновок фахівця відрізняється від експертизи тим, що при його написанні фахівець не попереджається про кримінальну відповідальність, і звичайно ж фахівець в умовах зміненої формули з 1+2+3+4+5 на 1+2+3+4+1 знаходить збитків на 39 млрд. І тепер питання: що роблять детективи? На підставі цього висновку фахівця сама ж Педь І. В. Пише експертизу, вже як експерт. Тобто сама і підтверджує свій висновок.

Чи не це фальсифікація доказів, чи не це злочин вчинюваний детективами в процесі розслідування”, — вказує адвокат.

Крім того вона зазначила, що зі справи зникали експертизи, які були невигідні НАБУ.

“У 2018 році експертами КНДІСЕ у справі було проведено три експертизи, які не змогли підтвердити наявність збитків, і раптом у вересні 2021 року прокурор у суді заявляє, що у справі відсутні такі експертизи. Згодом, дві з трьох були знайдені в КНДІСЕ.

Всі інші експертизи, зроблені на замовлення і звинувачення, і сторони захисту, а мова йде про понад 10 експертиз, що не знайшли збитків від введення формули “Роттердам+”, — підкреслила Одинець.

Все перераховане адвокат вважає підставою для притягнення до відповідальності детективів НАБУ, які розслідували справу “Роттердам+”.

До теми

6 жовтня детективи НАБУ і прокурори САП оголосили підозри меру Одеси Геннадію Труханову і ще 15 особам, включаючи службових осіб будівельної компанії “Будова”, за нібито нанесення збитку одеситам внаслідок некоректної, за версією детективів, процедури виділення землі під забудову. Збитки нарахували на 689 млн грн. Але примітно, що справу Труханова розслідують ті ж детективи, що і справу “Роттердам+”, а збитки для НАБУ встановлювали приватні судові експерти з маловідомої фірми “Міжнародна експертно — Правова група”, яка працює переважно на тендерах НАБУ і Укренерго.

Додамо, що сам Труханов називає справу замовною і пов’язує її з конфліктом з одеським забудовником Аднаном Ківаном. Будівельна компанія Ківана Kadorr є прямим конкурентом компанії “Будова”, яка фігурує у справі разом з Трухановим.

Побічно слова Труханова підтвердив в суді експрокурор Одеської області, який заявив про те, що Ківан пропонував йому 1 млн доларів хабара за оголошення підозри Труханову.