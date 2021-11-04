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"Химичили" с экспертизами: адвокат рассказала, почему громкие дела НАБУ по "Роттердам+" и Омеляну рассыпались в ВАКС

Киев • УНН

 • 44095 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец неоднократно заявляла, что детективы НАБУ манипулируют экспертизами в делах “Роттердам+” и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, и это закончится не в их пользу. Теперь, когда Высший антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+”, а экс-министра Омеляна оправдал, она заявила о необходимости дать правовую оценку действиям детективов. Подробно о манипуляциях и фальсификациях, к которым прибегают детективы НАБУ в своих делах адвокат рассказала в комментарии УНН.

"Химичили" с экспертизами: адвокат рассказала, почему громкие дела НАБУ по "Роттердам+" и Омеляну рассыпались в ВАКС

По ее словам, НАБУ использует одну и ту же схему практически во всех своих делах — детективы строят обвинения на “карманных” экспертизах, которые в конечном счёте разваливаются в суде.

“НАБУ применяет одну и ту же тактику, так сказать, находится у себя на самообслуживании.

В делах „Роттердам+“ и экс-министра Омеляна они нарисовали „Справку детектива о размере ущерба“, в которой сами изменили составляющие формулы (то есть экспертиза сделана при условии) и детектив разницу назвал ущербом.

Каждому же понятно, что если пример 1+2+3+4+5 поменять на 1+2+3+4+1, то сумма изменится. После чего, детективы передали такую справку для проведения судебно-экономической экспертизы эксперту СБУ Шаповалу с постановкой вопроса: подтверждаются ли математически расчеты детектива НАБУ? Как это? Что это? Что это за вопросы эксперту противоречащие и Уголовному процесуальному кодексу и здравому смыслу. Не это ли фальсификация доказательств, не это ли преступление совершаемое детективами в процессе расследования”, — подчеркнула Одинец.

При вынесении оправдательного приговора Омеляну судья ВАКС признал подобные “справки” детективов недопустимыми доказательствами, продолжила адвокат. В деле же “Роттердам+” летом 2020 года была проведена комиссионная судебно-экономическая экспертиза, и “гореизвестный эксперт СБУ”, который подтвердил справку детектива ранее таки признал и подписал экспертизу об отсутствии ущерба, таким образом “понимая всю безтолковость, противозаконность своего предыдущего экспертного вывода”.

“Вот никак не могут детективы НАБУ работать по Кодексу.

И тогда они придумывают новый финт: берется 1 эксперт из частного учреждения, в нашем случае, эксперт Педь И.В., да-да, та самая эксперт, которая волшебным образом выигрывает все тендера и пишет для НАБУ 90% всех экспертиз (открытая информация в Prozorro). Этот эксперт пишет „Вывод специалиста“.

Для справки: вывод специалиста отличается от экспертизы тем, что при его написании специалист не предупреждается об уголовной ответственности, и конечно же специалист в условиях измененной формулы с 1+2+3+4+5 на 1+2+3+4+1 находит убытков на 39 млрд. И теперь вопрос: что делают детективы? На основании этого вывода специалиста сама же Педь И.В. пишет экспертизу, уже как эксперт. То есть сама и подтверждает свой вывод.

Не это ли фальсификация доказательств, не это ли преступление совершаемое детективами в процессе расследования”, — указывает адвокат.

Кроме того она отметила, что из дела исчезали экспертизы, которые были невыгодны НАБУ.

“В 2018 году экспертами КНИИСЕ в деле было проведено три экспертизы, которые не смогли подтвердить наличие убытков, и вдруг в сентябре 2021 года прокурор в суде заявляет, что в деле отсутсвуют такие экспертизы. Впоследствии, две из трёх были найдены в КНИИСЕ.

Все остальные экспертизы, сделанные по заказу и обвинения, и стороны защиты, а речь идет о более 10 экспертиз, не нашли убытков от введения формулы “Роттердам+”, — подчеркнула Одинец.

Все перечисленное адвокат считает основанием для привлечения к ответственности детективов НАБУ, которые расследовали дело “Роттердам+”.

К теме

6 октября детективы НАБУ и прокуроры САП обьявили подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и ещё 15 лицам, включая служебных лиц строительной компании “Будова”, за якобы нанесение ущерба одесситам вследствие некорректной, по версии детективов, процедуре выделения земли под застройку. Ущерб насчитали на 689 млн грн. Но примечательно, что дело Труханова расследуют те же детективы, что и дело “Роттердам+”, а убытки для НАБУ устанавливали частные судебные эксперты из малоизвестной фирмы “Международная экспертно — правовая группа”, которая работает преимущественно на тендерах НАБУ и Укрэнерго.

Добавим, что сам Труханов называет дело заказным и связывает его с конфликтом с одесским застройщиком Аднаном Киваном. Строительная компания Кивана Kadorr является прямым конкурентом компании “Будова”, которая фигурирует в деле вместе с Трухановым.

Косвенно слова Труханова подтвердил в суде экс-прокурор Одесской области, который заявил о том, что Киван предлагал ему 1 млн долларов взятки за оглашение подозрения Труханову.

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