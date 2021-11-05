В Раде задумались, должно ли НАБУ отчитываться перед парламентариями как другие органы исполнительной власти

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“Нужно обдумать этот вопрос и возможно поднять перед колегами”, — отметил он.

Оценивая работу антикорупционных органов, он добавил, что НАЗК работает хорошо. А вот НАБУ не оправдывает надежд.

“Руководство антикорпционных органов абсолютно независимо от парламента, и это главное требование наших зарубежных партнеров. (...) Мы можем только делать выводы какие-то. Рекомендации независимым органам давать мы не можем. К сожалению, на данный момент, я не могу сказать, что НАБУ эффективно. Вот НАЗК эффективно, они работают, а вот НАБУ пока что не оправдывает ожидания”, — резюмировал нардеп.

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Критики НАБУ заявляют, что орган излишне дорого обходится украинцам при его сомнительной эффективности.

Громкие дела бюро, на которые государство тратит людские ресурсы и значительные средства налогоплательщиков нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. В частности недавно антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как рассказала адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в ходе расследования детективы по указанным делам “рисовали” судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали.

Сам Омелян в комментарии УНН комментировал сомнительные экспертизы по его делу так.

“Анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил некий Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая неподобающая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.

Добавим, что закрытое в суде дело “Роттердам+” расследовали те же детективы, что ныне объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Традиционно, убытки по делу для НАБУ установили частные судебные эксперты, услугами которых постоянно пользуются за средства бюджета детективы.

Сам Труханов называет дело заказным и связывает его с конфликтом с одесским застройщиком Аднаном Киваном. Строительная компания Кивана Kadorr является прямым конкурентом компании “Будова”, которая фигурирует в деле вместе с Трухановым.

Косвенно слова Труханова подтвердил в суде экс-прокурор Одесской области, который заявил о том, что Киван предлагал ему 1 млн долларов взятки за объявление подозрения Труханову.