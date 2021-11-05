В Раде задумались, должно ли НАБУ отчитываться перед парламентариями как другие органы исполнительной власти

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 24507 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 51405 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 74066 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 226775 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129883 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 398380 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315888 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214845 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244841 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255510 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 10481 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 11119 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 6604 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 7108 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 17931 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 3310 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 138270 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 226775 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 398380 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259072 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 11153 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21118 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49716 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74538 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59492 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В Раде задумались, должно ли НАБУ отчитываться перед парламентариями как другие органы исполнительной власти

Киев • УНН

 • 17998 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Рада утвердила статус НАБУ как орган исполнительной власти. Значит ли это, что теперь представители бюро должны отчитываться перед нардепами как остальные члены правительства - УНН поинтересовался у народного депутата, члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максима Бужанского.

В Раде задумались, должно ли НАБУ отчитываться перед парламентариями как другие органы исполнительной власти

Цитата

“Нужно обдумать этот вопрос и возможно поднять перед колегами”, — отметил он.

Оценивая работу антикорупционных органов, он добавил, что НАЗК работает хорошо. А вот НАБУ не оправдывает надежд.

“Руководство антикорпционных органов абсолютно независимо от парламента, и это главное требование наших зарубежных партнеров. (...) Мы можем только делать выводы какие-то. Рекомендации независимым органам давать мы не можем. К сожалению, на данный момент, я не могу сказать, что НАБУ эффективно. Вот НАЗК эффективно, они работают, а вот НАБУ пока что не оправдывает ожидания”, — резюмировал нардеп.

К теме

Критики НАБУ заявляют, что орган излишне дорого обходится украинцам при его сомнительной эффективности.

Громкие дела бюро, на которые государство тратит людские ресурсы и значительные средства налогоплательщиков нередко закрываются ВАКС как бездоказательные. В частности недавно антикоррупционный суд закрыл дело “Роттердам+” и оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как рассказала адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в ходе расследования детективы по указанным делам “рисовали” судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими манипулировали. 

Сам Омелян в комментарии УНН комментировал сомнительные экспертизы по его делу так.

“Анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил некий Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая неподобающая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян. 

Добавим, что закрытое в суде дело “Роттердам+” расследовали те же детективы, что ныне объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Традиционно, убытки по делу для НАБУ установили частные судебные эксперты, услугами которых постоянно пользуются за средства бюджета детективы.

Сам Труханов называет дело заказным и связывает его с конфликтом с одесским застройщиком Аднаном Киваном. Строительная компания Кивана Kadorr является прямым конкурентом компании “Будова”, которая фигурирует в деле вместе с Трухановым.

Косвенно слова Труханова подтвердил в суде экс-прокурор Одесской области, который заявил о том, что Киван предлагал ему 1 млн долларов взятки за объявление подозрения Труханову

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06