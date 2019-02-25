У Раді розповіли, коли порушать питання чипування тварин

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Законопроект про ідентифікацію та реєстрацію тварин пройшов усі комітети Верховної Ради. Документ планують виносити на розгляд у сесійну залу. Про це у коментарі УНН розповів в.о. голови аграрного комітету ВР, один з ініціаторів законопроекту Олександр Бакуменко.

"Документ розглянули шість комітетів ВРУ. Сподіваюся, що у квітні ми представимо його на сесії Ради", - сказав він.

Йдеться про проект ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".

Проект закону має на меті:

  • встановити єдині правила державного нагляду і контролю за ідентифікацією та реєстрацією тварин у господарствах операторів ринку тварин;
  • встановити відповідальність за невиконання операторами ринку тварин вимог чинного законодавства з ідентифікації та впровадження адміністративних санкцій до громадян та посадових осіб при виявленні порушень;
  • забезпечити більш ефективний та дієвий засіб виявлення, локалізації, контролю і при можливості ліквідації занесених на територію України хвороб тварин;
  • створення державної бази цих домашніх тварин – котів, собак та диких тварин, які перебувають у неволі чи у напіввільних умовах для простежуваності їх переміщення;
  • спрощення механізму відшкодування коштів з Державного бюджету України за проведену ідентифікацію тварин для власників тварин – фізичних осіб;
  • визначення складових системи ідентифікації та реєстрації тварин.

Законотворці пропонують з 1 січня 2021 року зобов'язати власників домашніх та диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. На сьогодні, згідно з чинним законодавством, обов'язковій реєстрації підлягають ВРХ, свині, вівці, кози і коні.

Після прийняття закону автори документу планують створити Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде числитися у базі.

Також ухвалення проекту сприятиме підвищенню ефективності упередження різного роду махінацій при здійсненні торговельних операцій з тваринами, запровадженню систем страхування тварин за умови підтвердження права власності на тварин тощо.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Послуги з реєстрації будуть платними, у документі вартість цих послуг не уточнюється.

За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності. Автори документа пропонують збільшити штрафи з 51-435 гривень (залежно від ступеня правопорушення) до 85-850 гривень.

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