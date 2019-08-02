У Раді нацбезпеки хочуть створити “фінансове НАБУ”

“Служба передбачає формування нового органу, який буде займатися економічними злочинами проти держави. Це буде фінансове НАБУ. Функції розслідувань економічних злочинів проти держави, які зараз виконуються декількома інституціями і в яких задіяні близько 15 тис. людей, мають перейти до новоствореного органу. Мова йде про СБУ, податкову міліцію, яку врешті-решт треба ліквідувати, та Національну поліцію”, — сказав Данилюк.

З його слів, Служба фінансових розслідувань буде підпорядкована Міністерству фінансів і аналізуватиме злочини. Він планує провести нараду за участі керівництва податкової служби, митниці, представника Офісу президента, щоб обговорити законопроект про створення відповідної служби.

Як повідомляв УНН, у Президента хочуть створити Раду з питань свободи слова.