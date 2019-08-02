В Совете нацбезопасности хотят создать "финансовое НАБУ"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны планируют создать Службу финансовых расследований. Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Служба предусматривает формирование нового органа, который будет заниматься экономическими преступлениями против государства. Это будет финансовое НАБУ. Функции расследований экономических преступлений против государства, сейчас выполняются несколькими институтами и в которых задействовано около 15 тыс. человек, должны перейти в новый орган. Речь идет о СБУ, налоговой милиции, которую в конце концов надо ликвидировать, и Национальной полиции", - сказал Данилюк.
По его словам, Служба финансовых расследований будет подчинена Министерству финансов и будет анализировать преступления. Он планирует провести совещание с участием руководства налоговой службы, таможни, представителя Офиса президента, чтобы обсудить законопроект о создании соответствующей службы.
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