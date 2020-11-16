У Раді на коронавірус хворіють 27 депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Верховній Раді на коронавірусну хворобу наразі хворіють 27 народних депутатів, є ймовірність, що засідання парламенту відбудеться тільки у вівторок, 17 листопада, замість пленарного тижня. Про це в Telegram-каналі написав нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
“Наразі 27 депутатів хворіють на ковід. Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п’ятницю депутати перейдуть на онлайн-режим у комітетах. Засідань Ради, відповідно, не буде”, - написав нардеп.
За його словами, якщо виникне необходімость - буде позачергове засідання.
Відзначимо, що за словами спікера Дмитра Разумкова, наприкінці жовтня в ВР зменшилася кількість нардепів, які хворіють COVID-19.
Нагадаємо, що недавно народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Завітневич здав позитивний тест на COVID-19.
Захворів на коронавірус і сам голова ВР Разумков.