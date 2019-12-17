У ПСГ України залишилося 19,7 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 грудня зменшився до 19,704 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 15 грудня з ПСГ України було відібрано 63,57 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 15 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,50 млн куб. м, з Угорщини - 4,57 млн куб. м, з Польщі - 0,84 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 63%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4277 грн за тис. куб. м.