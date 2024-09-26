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У Повітряних силах попередили про БПЛА курсом на Київщину

У Повітряних силах попередили про БПЛА курсом на Київщину

Київ • УНН

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Зафіксовано ворожий дрон, що летить з Черкаської області до Київської. Оголошено повітряну тривогу в Київській, Черкаській, Сумській та Донецькій областях. Вночі сили оборони збили 66 з 78 БПЛА "Shahed".

Зафіксований ворожий дрон, який летить з Черкаської області курсом на Київську, повідомили в четвер у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

 "БпЛА з Черкаської області - курсом на Київщину", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога оголошена в Київській, Черкаській та Сумській областях а також на Донеччині. 

Доповнення 

У небі над Україною у ніч на 26 вересня Сили оборони збили 66 із 78 ударних БПЛА типу "Shahed" та чотири із шести ворожих ракети. Вісім БПЛА локаційно втрачено у кількох регіонах України. Один – повернувся у росію. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиївщина
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
cherkasyЧеркаси
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