У Повітряних силах попередили про БПЛА курсом на Київщину
Київ • УНН
Зафіксовано ворожий дрон, що летить з Черкаської області до Київської. Оголошено повітряну тривогу в Київській, Черкаській, Сумській та Донецькій областях. Вночі сили оборони збили 66 з 78 БПЛА "Shahed".
Зафіксований ворожий дрон, який летить з Черкаської області курсом на Київську, повідомили в четвер у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
"БпЛА з Черкаської області - курсом на Київщину", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога оголошена в Київській, Черкаській та Сумській областях а також на Донеччині.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 26 вересня Сили оборони збили 66 із 78 ударних БПЛА типу "Shahed" та чотири із шести ворожих ракети. Вісім БПЛА локаційно втрачено у кількох регіонах України. Один – повернувся у росію.