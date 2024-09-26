В Воздушных силах предупредили о БПЛА курсом на Киевщину
Киев • УНН
Зафиксирован вражеский дрон, летящий из Черкасской области в Киевскую. Объявлена воздушная тревога в Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях. Ночью силы обороны сбили 66 из 78 БПЛА «Shahed».
Зафиксирован вражеский дрон, который летит из Черкасской области курсом на Киевскую, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
«БпЛА из Черкасской области - курсом на Киевщину», - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Сумской областях, а также в Донецкой области.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 26 сентября Силы обороны сбили 66 из 78 ударных БПЛА типа «Shahed» и четыре из шести вражеских ракеты. Восемь БПЛА локально потеряно в нескольких регионах Украины. Один - вернулся в Россию.