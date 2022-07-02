У Пентагоні не вважають, що втеча окупантів з острова Зміїний "крок доброї волі"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Міністерстві оборони США переконані, що не можна вірити росії, яка заявила, що її відступ із острова Зміїний був "кроком доброї волі". Про це журналістам сказав високопоставлений чиновник Міноборони США, повідомляється на сайті Пентагону, пише УНН.
Деталі
За словами високопоставленого чиновника, до втечі російських окупантів зі Зміїного призвели успішні дії українських військових.
"Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали й атакували корабель постачання", - сказав він.
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Також чиновник відзначив важливість поповнення запасів на цьому "безлюдному й пустельному" острові.
"Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже уразливими для українських ударів. Тому, звісно, росія залишила острів", - зазначив він та додав, що результатом цього є те, що Україні набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити морські шляхи без контролю росії.
Контекст
Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.
Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
Доповнення
Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, російські окупанти знищували військову техніку, документацію та майно.
Нагадаємо
Компанія Maxar Technologies показала, як виглядає острів Зміїний після втечі звідти російських окупантів.