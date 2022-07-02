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В Пентагоне не считают, что бегство оккупантов с острова Змеиный "шаг доброй воли"

В Пентагоне не считают, что бегство оккупантов с острова Змеиный "шаг доброй воли"

Киев • УНН

 • 147509 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Министерстве обороны США убеждены, что нельзя верить россии, заявившей, что ее отступление с острова Змеиный было "шагом доброй воли". Об этом журналистам сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США, сообщается на сайте Пентагона, пишет УНН.



Детали

По словам высокопоставленного чиновника, к бегству российских оккупантов из Змеиного привели успешные действия украинских военных.

"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе посредством ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль поставки", - сказал он.

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Также чиновник отметил важность пополнения запасов на этом "безлюдном и пустынном" острове.

"Таким образом, украинцы очень осложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, россия покинула остров", - отметил он и добавил, что результатом этого есть то, что Украине гораздо легче защищать Одессу. И в будущем иметь возможность открыть морские пути без контроля россии.

Контекст

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Дополнение

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, российские оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.

Напомним 

Компания Maxar Technologies показала, как выглядит остров Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов.

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