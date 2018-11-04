У Новій Каледонії не підтримали незалежність від Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Більшість жителів Нової Каледонії, французької території у Тихому океані, під час референдуму, який пройшов у неділю, висловилися проти незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Figaro.
Як і передбачали опитування, варіант відповіді "ні" на запитання "Чи хотіли б ви, щоб нова Каледонія була незалежна?" отримав майже 57% голосів.
Проголосували на референдумі понад 75% виборців.
"Виборці сьогодні висловлювалися переважно так, що Нова Каледонія залишається французькою. Я гордий як глава держави, що більшість новокаледонців вибрали Францію", - прокоментував результати президент Франції Еммануель Макрон.
Опитування перед референдумом також прогнозували, що більшість жителів хочуть лишитися у складі Франції.
Нагадаємо, проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали 20 років тому після перемовин влади й сепаратистів з-поміж корінного населення островів - народу канак.
Нова Каледонія має великі запаси нікелю, який є життєво важливим компонентом у виробництві електроніки, і Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний та економічний об'єкт у регіоні. Віддалені острови отримують щороку приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції.