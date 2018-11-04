В Новой Каледонии не поддержали независимость от Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Большинство жителей Новой Каледонии, французской территории в Тихом океане, во время референдума, который прошел в воскресенье, высказались против независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Figaro.
Как и предсказывали опросы, вариант ответа "нет" на вопрос "Хотели бы вы, чтобы новая Каледония была независима?" получил почти 57% голосов.
Проголосовали на референдуме более 75% избирателей.
"Избиратели сегодня высказывались преимущественно так, что Новая Каледония остается французской. Я горд как глава государства, что большинство новокаледонцев выбрали Францию", - прокомментировал результаты президент Франции Эммануэль Макрон.
Опросы перед референдумом также прогнозировали, что большинство жителей хотят остаться в составе Франции.
Напомним, проведение референдума является частью соглашения, которое заключили 20 лет назад после переговоров власти и сепаратистов среди коренного населения островов - народа канак.
Новая Каледония имеет большие запасы никеля, который является жизненно важным компонентом в производстве электроники, и Франция рассматривает эту территорию как стратегический политический и экономический объект в регионе. Отдаленные острова получают ежегодно примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции.