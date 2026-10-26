У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом

Депутат парламенту Норвегії Петер Фреліх разом зі своєю організацією нелегально переправив в Україну дрони з тепловізорами. Після цього Норвегія змінила правила, і тепер громадяни можуть відправляти Україні цивільні дрони. Про це повідомляє Aftonbladet, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Фреліх разом з організацією "Вільна Україна" намагався відправити в Україну партію дронів із тепловізійними камерами. Однак вантаж зупинила норвезька митниця: за законом, ухваленим ще в 1950-х роках, це було незаконно.

Згодом Фреліх звернувся безпосередньо до уряду, наголосивши, що ситуація є терміновою, і що затримки можуть коштувати життя українським солдатам - йдеться у статті.

Організації все ж вдалося якимось чином доправити дрони в Україну. Наступного дня уряд Норвегії пообіцяв пришвидшити розгляд питання. Зрештою правила змінили, і тепер норвежці можуть законно відправляти Україні цивільні дрони.

"Фреліх не шкодує, що порушив закон", - додає видання.

Нагадаємо

Україна спільно з Норвегією та представниками оборонної компанії Kongsberg працює над трьома проєктами, спрямованими на посилення протиповітряної оборони та захист українського неба.

Трамп назвав Норвегію "вигрібною ямою" через те, що не отримав Нобелівську премію миру