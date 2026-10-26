В Норвегии разрешили отправлять Украине гражданские дроны после нарушения закона депутатом
Киев • УНН
Депутат Петер Фрёлих незаконно доставил Украине дроны с тепловизорами. После этого Норвегия разрешила гражданам отправлять гражданские дроны.
Депутат парламента Норвегии Петер Фрелих вместе со своей организацией нелегально переправил в Украину дроны с тепловизорами. После этого Норвегия изменила правила, и теперь граждане могут отправлять Украине гражданские дроны. Об этом сообщает Aftonbladet, информирует УНН.
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Отмечается, что Фрелих вместе с организацией «Свободная Украина» пытался отправить в Украину партию дронов с тепловизионными камерами. Однако груз остановила норвежская таможня: согласно закону, принятому еще в 1950-х годах, это было незаконно.
Впоследствии Фрелих обратился непосредственно к правительству, подчеркнув, что ситуация является срочной и что задержки могут стоить жизни украинским солдатам
Организации все же удалось каким-то образом доставить дроны в Украину. На следующий день правительство Норвегии пообещало ускорить рассмотрение вопроса. В итоге правила изменили, и теперь норвежцы могут законно отправлять Украине гражданские дроны.
«Фрелих не сожалеет о том, что нарушил закон», — добавляет издание.
Напомним
Украина совместно с Норвегией и представителями оборонной компании Kongsberg работает над тремя проектами, направленными на усиление противовоздушной обороны и защиту украинского неба.
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