В Норвегии разрешили отправлять Украине гражданские дроны после нарушения закона депутатом

Депутат парламента Норвегии Петер Фрелих вместе со своей организацией нелегально переправил в Украину дроны с тепловизорами. После этого Норвегия изменила правила, и теперь граждане могут отправлять Украине гражданские дроны. Об этом сообщает Aftonbladet, информирует УНН.

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Отмечается, что Фрелих вместе с организацией «Свободная Украина» пытался отправить в Украину партию дронов с тепловизионными камерами. Однако груз остановила норвежская таможня: согласно закону, принятому еще в 1950-х годах, это было незаконно.

Впоследствии Фрелих обратился непосредственно к правительству, подчеркнув, что ситуация является срочной и что задержки могут стоить жизни украинским солдатам - говорится в статье.

Организации все же удалось каким-то образом доставить дроны в Украину. На следующий день правительство Норвегии пообещало ускорить рассмотрение вопроса. В итоге правила изменили, и теперь норвежцы могут законно отправлять Украине гражданские дроны.

«Фрелих не сожалеет о том, что нарушил закон», — добавляет издание.

Напомним

Украина совместно с Норвегией и представителями оборонной компании Kongsberg работает над тремя проектами, направленными на усиление противовоздушной обороны и защиту украинского неба.

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