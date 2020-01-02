У Нідерландах кілька компаній отримали вибухівку поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Вибухівку з листами отримали одразу кілька компаній, що знаходяться в Амстердамі, Роттердамі та Утрехті. Небезпечні послання виявили ще минулого тижня, але відомо про це стало лише зараз. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
“Листи з вибухівкою виявили минулого тижня в кількох різних компаніях, що в Амстердамі, Роттердамі та Утрехті”, - йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, вибухівка могла завдати серйозних травм. Поліція припускає, що розсилку зробила одна й та сама людина.
Вибухівку адресати отримували протягом минулого тижня, у різні дні. Їх відправили на заправку та готель в Амстердамі, компанію, яка продає автомобілів в Роттердамі, агентство нерухомості в Утрехті. Досі незрозуміло, який зв’язок між цими різними компаніями.
Правоохоронці припускають, що таких послань може бути значно більше.
Постраждалих немає. Вибухівка не спрацювала.
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