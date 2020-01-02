У Нідерландах кілька компаній отримали вибухівку поштою

КИЇВ. 3 січня. УНН. Вибухівку з листами отримали одразу кілька компаній, що знаходяться в Амстердамі, Роттердамі та Утрехті. Небезпечні послання виявили ще минулого тижня, але відомо про це стало лише зараз. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.