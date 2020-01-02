В Нидерландах несколько компаний получили взрывчатку по почте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Взрывчатку с письмами получили сразу несколько компаний, находящихся в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. Опасные послания обнаружили еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
"Письма с взрывчаткой обнаружили на прошлой неделе в нескольких различных компаниях, в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, взрывчатка могла нанести серьезные травмы. Полиция предполагает, что рассылку сделал один и та же человек.
Взрывчатку адресаты получали на прошлой неделе, в разные дни. Их отправили на заправку и отель в Амстердаме, компания, которая продает автомобилей в Роттердаме, агентство недвижимости в Утрехте. До сих пор непонятно, какая связь между этими различными компаниями.
Правоохранители предполагают, что таких посланий может быть значительно больше.
Пострадавших нет. Взрывчатка не сработала.
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