У Нідерландах засудили на 20 років серійного вбивцю пенсіонерів

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Роттердамі суд визнав винним чоловіка у навмисних убивствах людей похилого віку шляхом введення їм інсуліну. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.

“Суд у Роттердамі дав 20 років в'язниці з примусовим лікуванням чоловіку за так звані інсулінові вбивства”, - йдеться у повідомленні.

Суддя визнав доведеним, що 23-річний зловмисник (Рахід А.), який доглядав літніх людей, убив чотирьох жінок, вводячи їм інсулін без медичної потреби.

Злочини було скоєно у різних закладах догляду протягом 2016-2017 років.

Правоохоронці підозрюють, що Рахід А. був загалом причетний до восьми замахів, а його дії могли спричинити безпорадний стан ще 11 осіб.

Нагадаємо, у центрі Гааги невідомий напав з ножем, троє постраждалих.

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