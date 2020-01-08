У МЗС заявили, що поки не мають версій щодо причин авіакатастрофи в Ірані

"Наразі працює створена комісія в країні перебування та розслідується причина катастрофи. Поки що жодної версії не озвучено… Причина встановлюється комісією і тільки після рішення спеціально створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає… Версій також немає", - сказав Коваленко.

За його словами, в аеропорту міста Тегеран перебуває посол України та консул України.

"Працюють з адміністрацією, з місцевими рятувально-пошуковими службами. Тому ми очікуємо від них інформації", - розповів Коваленко.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіакатастрофа в Ірані: в українського літака горів двигун.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 11 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна відправить до Ірану групу спеціалістів на місце авіакатастрофи літака МАУ.