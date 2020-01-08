В МИДе заявили, что пока нет версий причин авиакатастрофы в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Причина авиакатастрофы украинского самолета в Иране будет озвучена после выводов специальной комиссии. Об этом во время брифинга заявил начальник отдела менеджмента из кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас работает созданная комиссия в стране пребывания и расследуется причина катастрофы. Пока ни одной версии не озвучено... Причина устанавливается комиссией и только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета. Даже предварительной причины нет... Версий также нет", - сказал Коваленко.
По его словам, в аэропорту города Тегеран находится посол Украины и консул Украины.
"Работают с администрацией, с местными спасательно-поисковыми службами. Поэтому мы ожидаем от них информации", - рассказал Коваленко.
Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
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При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", - указал ранее CNN.
В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 11 членов экипажа из Украины.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, пока ожидается согласование с иранской стороной для отлета.
Как сообщалось ранее в УНН, Украина отправит в Иран группу специалистов на место авиакатастрофы самолета МАУ.