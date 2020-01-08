В МИДе заявили, что пока нет версий причин авиакатастрофы в Иране

"Сейчас работает созданная комиссия в стране пребывания и расследуется причина катастрофы. Пока ни одной версии не озвучено... Причина устанавливается комиссией и только после решения специально созданной комиссии будет озвучена причина падения самолета. Даже предварительной причины нет... Версий также нет", - сказал Коваленко.

По его словам, в аэропорту города Тегеран находится посол Украины и консул Украины.

"Работают с администрацией, с местными спасательно-поисковыми службами. Поэтому мы ожидаем от них информации", - рассказал Коваленко.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

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При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", - указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 11 членов экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, пока ожидается согласование с иранской стороной для отлета.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина отправит в Иран группу специалистов на место авиакатастрофы самолета МАУ.