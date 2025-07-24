У Миколаєві загасили пожежу на складах після удару рф: показали наслідки
Київ • УНН
У Миколаєві ліквідовано пожежі на складах двох підприємств, що виникли внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed 131/136" вночі 24 липня. Загальна площа загоряння склала 450 кв. м, постраждалих немає.
У Миколаєві загасили пожежі на складах підприємств після атаки російських військ дронами, повідомили у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними голови Миколаївської ОВА Віталій Кіма, уночі, 24 липня, близько 02:55 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136".
"Внаслідок обстрілу виникли пожежі складських будівель двох підприємств - рятувальники ліквідували загоряння загальною площею 450 кв. м", - повідомили у ДСНС.
Як уточнив Кім, "внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли пожежі складських будівель двох підприємств".
Інформація про постраждалих не надходила.
Миколаїв під ударом: нічна атака дронів спричинила пожежі24.07.25, 03:53 • 2966 переглядiв