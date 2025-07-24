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Миколаїв під ударом: нічна атака дронів спричинила пожежі

Київ • УНН

 • 438 перегляди

У ніч на 24 липня Миколаїв зазнав атаки безпілотників типу "шахед", що призвело до пожеж. Мер Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім підтвердили інцидент, інформації про постраждалих немає.

Миколаїв під ударом: нічна атака дронів спричинила пожежі

У ніч на четвер, 24 липня, росія атакувала безпілотниками типу "шахед" Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі відомо про пожежі на місцях ворожої атаки.

Усі необхідні служби вже виїхали

- написав Сєнкевич.

У свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію про пожежу у місті і уточнив, що на даний момент інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо

Напередодні ввечері у низці районів Миколаєва зникло світло.

Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів15.07.25, 11:03 • 5072 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Віталій Кім
Шахед-136
Миколаїв
Tesla
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