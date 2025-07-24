Миколаїв під ударом: нічна атака дронів спричинила пожежі
Київ • УНН
У ніч на 24 липня Миколаїв зазнав атаки безпілотників типу "шахед", що призвело до пожеж. Мер Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім підтвердили інцидент, інформації про постраждалих немає.
У ніч на четвер, 24 липня, росія атакувала безпілотниками типу "шахед" Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.
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За його словами, наразі відомо про пожежі на місцях ворожої атаки.
Усі необхідні служби вже виїхали
У свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію про пожежу у місті і уточнив, що на даний момент інформації про постраждалих немає.
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Напередодні ввечері у низці районів Миколаєва зникло світло.
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