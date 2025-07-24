Миколаїв під ударом: нічна атака дронів спричинила пожежі

У ніч на четвер, 24 липня, росія атакувала безпілотниками типу "шахед" Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує УНН.

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За його словами, наразі відомо про пожежі на місцях ворожої атаки.

Усі необхідні служби вже виїхали - написав Сєнкевич.

У свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію про пожежу у місті і уточнив, що на даний момент інформації про постраждалих немає.

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Напередодні ввечері у низці районів Миколаєва зникло світло.

Вибух пролунав у Миколаєві на тлі загрози ворожих дронів