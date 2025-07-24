Николаев под ударом: ночная атака дронов вызвала пожары
Киев • УНН
В ночь на 24 июля Николаев подвергся атаке беспилотников типа "шахед", что привело к пожарам. Мэр Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким подтвердили инцидент, информации о пострадавших нет.
В ночь на четверг, 24 июля, Россия атаковала беспилотниками типа "шахед" Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
Детали
По его словам, сейчас известно о пожарах на местах вражеской атаки.
Все необходимые службы уже выехали
В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о пожаре в городе и уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним
Накануне вечером в ряде районов Николаева пропал свет.
Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов15.07.25, 11:03 • 5070 просмотров