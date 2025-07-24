Николаев под ударом: ночная атака дронов вызвала пожары

В ночь на четверг, 24 июля, Россия атаковала беспилотниками типа "шахед" Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас известно о пожарах на местах вражеской атаки.

Все необходимые службы уже выехали - написал Сенкевич.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о пожаре в городе и уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним

Накануне вечером в ряде районов Николаева пропал свет.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне угрозы вражеских дронов