В Николаеве потушили пожар на складах после удара рф: показали последствия

В Николаеве потушили пожары на складах предприятий после атаки российских войск дронами, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ночью, 24 июля, около 02:55 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136".

"В результате обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий - спасатели ликвидировали возгорания общей площадью 450 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Как уточнил Ким, "в результате боевой работы и падения обломков возникли пожары складских зданий двух предприятий".

Информация о пострадавших не поступала.

Николаев под ударом: ночная атака дронов вызвала пожары