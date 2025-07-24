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В Николаеве потушили пожар на складах после удара рф: показали последствия

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В Николаеве ликвидированы пожары на складах двух предприятий, возникшие в результате атаки вражеских БпЛА типа "Shahed 131/136" ночью 24 июля. Общая площадь возгорания составила 450 кв. м, пострадавших нет.

В Николаеве потушили пожар на складах после удара рф: показали последствия

В Николаеве потушили пожары на складах предприятий после атаки российских войск дронами, сообщили в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ночью, 24 июля, около 02:55 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". 

"В результате обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий - спасатели ликвидировали возгорания общей площадью 450 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Как уточнил Ким, "в результате боевой работы и падения обломков возникли пожары складских зданий двух предприятий".

Информация о пострадавших не поступала.

Николаев под ударом: ночная атака дронов вызвала пожары24.07.25, 03:53 • 2962 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Виталий Ким
Шахед-136
Николаев
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