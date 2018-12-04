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У Мінську почалася зустріч робочих підгруп ТКГ

У Мінську почалася зустріч робочих підгруп ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення МЗС Білорусі в Twitter.

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна запропонувала переформатувати політичну підгрупу ТКГ.

Пізніше Україна та ОБСЄ ініціювали скайп-зустріч контактної групи, але Росія відмовилась

Як повідомляв, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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