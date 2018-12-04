В Минске началась встреча рабочих подгрупп ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение МИД Беларуси в Twitter.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Как сообащо УНН, Украина предложила переформатировать политическую подгруппу ТКГ.
Позже Украина и ОБСЕ инициировали скайп-встречу контактной группы, но Россия отказалась.
Как сообщал, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение.