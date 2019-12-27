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У Міноборони повідомили про ситуацію на ділянках розведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донбасі на ділянках розведення залишається стабільною та з дотриманням режиму тиші. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ „Станиця Луганська“ здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів”, — сказано у повідомленні.

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиша.

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Нагадаємо, впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 9 разів.

Внаслідок чого було поранено одного військового.

Як повідомляв УНН, на новорічні свята КПВВ “Станиця Луганська” працюватиме в штатному режимі.

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