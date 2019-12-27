В Минобороны сообщили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. На Донбассе на участках разведения остается стабильной и с соблюдением режима тишины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ „Станица Луганская“ осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тыс. пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.
Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.
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Напомним, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 9 раз.
В результате был ранен один военный.
Как сообщал УНН, на новогодние праздники КПВВ “Станица Луганская” будет работать в штатном режиме.