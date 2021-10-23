У Міненерго заявили, що транзит газу Україною скоротився, тому є небезпека обмежень у постачанні підприємствам

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“Звичайно, що є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це буде стосуватися не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було — „прикрути“, коли „Газпром“ не постачав нам газ впродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів”, — сказала Зеркаль.

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За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, “не хоче, щоб Україна замерзала”.

“І перш за все Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І при підготовці до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації”, — сказала Зеркаль.

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