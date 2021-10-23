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У Міненерго заявили, що транзит газу Україною скоротився, тому є небезпека обмежень у постачанні підприємствам

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У річному обсязі транзит газу Україною скоротився на 30 відсотків. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв’ю україномовному виданню “Радіо Свобода”, що фінансується Конгресом США, передає УНН.

У Міненерго заявили, що транзит газу Україною скоротився, тому є небезпека обмежень у постачанні підприємствам

Цитата

“Звичайно, що є небезпека того, що будуть обмежувати якесь постачання в пікові дні. Дійсно. Але це буде стосуватися не домівок, а підприємств, промисловості. Ми вже з вами проходили один такий момент у 2018 році. Було — „прикрути“, коли „Газпром“ не постачав нам газ впродовж декількох днів, і ми були змушені в екстреному порядку купувати дорогий газ за кордоном, але це ніяк не позначалося на рахунках наших споживачів”, — сказала Зеркаль.

Деталі

За її словами, ніхто, зокрема з європейських країн, “не хоче, щоб Україна замерзала”.

“І перш за все Україна не хоче замерзати. Тому всі прораховують сценарії, в яких можуть бути складнощі. І при підготовці до цього зимового періоду вже розраховують на те, як будуть вирішуватися такі ситуації”, — сказала Зеркаль.

Доповнення

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що російський “Газпром” з початку цього року тричі зменшував обсяги транзиту газу українською газотранспортною системою.

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

Додамо

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня. Це сталося після того, як Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. Українська сторона обіцяла звернутися до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики. Очільник ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Країни викликали до своїх МЗС послів одна одної. Пізніше перед журналістами очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

Водночас Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

Довідково

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

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