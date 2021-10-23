В Минэнерго заявили, что транзит газа через Украину сократился, поэтому есть опасность ограничений в поставках предприятиям

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“Конечно, есть опасность того, что будут ограничивать какие-то поставки в пиковые дни. Действительно. Но это будет касаться не домов, а предприятий, промышленности. Мы уже с вами проходили один такой момент в 2018 году. Было — „прикрути“, когда „Газпром“ не поставлял нам газ в течение нескольких дней, и мы были вынуждены в экстренном порядке покупать дорогой газ за рубежом, но это никак не сказывалось на счетах наших потребителей”, — сказала Зеркаль.

Детали

По ее словам, никто, в том числе из европейских стран, “не хочет, чтобы Украина замерзала”.

“И прежде всего Украина не хочет замерзать. Поэтому все просчитывают сценарии, в которых могут быть сложности. И при подготовке к этому зимнему периоду уже рассчитывают на то, как будут решаться такие ситуации ”, - сказала Зеркаль.

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