В Минэнерго заявили, что транзит газа через Украину сократился, поэтому есть опасность ограничений в поставках предприятиям

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27787 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 58903 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77380 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231306 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132436 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400787 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316838 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215460 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245137 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255712 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11362 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22017 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 4716 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

01:11 • 3866 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10180 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 602 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10252 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140331 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231314 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400792 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13387 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22140 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51032 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75374 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60230 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В Минэнерго заявили, что транзит газа через Украину сократился, поэтому есть опасность ограничений в поставках предприятиям

Киев • УНН

 • 28153 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В годовом объеме транзит газа через Украину сократился на 30 процентов. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в интервью украиноязычному изданию "Радио Свобода", финансируемой Конгрессом США, передает УНН.

В Минэнерго заявили, что транзит газа через Украину сократился, поэтому есть опасность ограничений в поставках предприятиям

Цитата

“Конечно, есть опасность того, что будут ограничивать какие-то поставки в пиковые дни. Действительно. Но это будет касаться не домов, а предприятий, промышленности. Мы уже с вами проходили один такой момент в 2018 году. Было — „прикрути“, когда „Газпром“ не поставлял нам газ в течение нескольких дней, и мы были вынуждены в экстренном порядке покупать дорогой газ за рубежом, но это никак не сказывалось на счетах наших потребителей”, — сказала Зеркаль.

Детали

По ее словам, никто, в том числе из европейских стран, “не хочет, чтобы Украина замерзала”.

“И прежде всего Украина не хочет замерзать. Поэтому все просчитывают сценарии, в которых могут быть сложности. И при подготовке к этому зимнему периоду уже рассчитывают на то, как будут решаться такие ситуации ”, - сказала Зеркаль.

Дополнение

Председатель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что российский “Газпром” с начала этого года трижды снижал объемы транзита газа украинской газотранспортной системой.

В сентябре 2021 гоад транзит газа через Украину превысил 3 млрд куб. м, при этом на сентябрь 2021 российский “Газпром” бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Добавим

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября. Это произошло после того, как Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. Украинская сторона обещала обратиться в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева по долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Страны вызвали в свои МИД послов друг друга. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК “Нафтогаз Украины” и российским ОАО “Газпром” заключена в конце 2019 сроком на пять лет. Она предусматривает бронирования “Газпромом” мощностей для транзита объемом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06