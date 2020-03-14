У Мавританії підтверджений перший випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Перший випадок зараження коронавірусом нового типу зареєстрований в Мавританії. Про це в п'ятницю повідомило агентство AFP з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я країни, передає УНН.
За даними міністерства країни, мова йде про іноземця, який прибув 9 березня в Мавританію з Європи, де він перебував у контакті з зараженим новим коронавірусом. Після приїзду в столицю Мавританії, місто Нуакшот, він був негайно взятий під карантин, а в п’ятницю, 13 березня, після прояву симптомів захворювання, що викликається коронавірусом нового типу, здав відповідний тест. Громадянство зараженого, а також європейська країна, з якої він прибув, не уточнюється.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу