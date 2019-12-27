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У Львові водій наїхав на пенсіонерку: жінку госпіталізували

У Львові водій наїхав на пенсіонерку: жінку госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Львові водій збив пенсіонерку, дорожньо-транспортна пригода сталась 26 грудня близько 6.15 на перехресті вулиць Любінської-Окружної у Львові, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Renault Megane" скоїв наїзд на пішохода, 69-річну жительку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

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Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Львівщині водій наїхав на нетверезого пішохода.

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