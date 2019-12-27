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У столиці водій збив жінку, яка вибігла на дорогу

У столиці водій збив жінку, яка вибігла на дорогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Києві водій автомобіля Hyundai збив жінку, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва у Facebook.

"Близько 9-ї години ранку патрульні отримали виклик про ДТП на бульварі Івана Лепсе. Зі слів водія Hyundai, він здійснив наїзд на жінку-пішохода, яка раптово вибігла на дорогу і мала намір перейти дорогу у невстановленому для цього місці", - йдеться в повідомленні.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, для з'ясування усіх обставин ДТП та медиків, які, оглянувши пішохода, шпиталізували жінку до лікарні.

Нагадаємо, на Північному мосту відірвався деформаційний стик температурного режиму, через що сталося ДТП за участю автомобіля Ford Transit.

Як повідомлялося, у Львівській області внаслідок наїзду вантажного автомобіля загинув 27-річний чоловік.

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