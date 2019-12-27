В столице водитель сбил женщину, выбежавшую на дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Киеве водитель автомобиля Hyundai сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Facebook.
"Около 9 часов утра патрульные получили вызов о ДТП на бульваре Ивана Лепсе. По словам водителя Hyundai, он совершил наезд на женщину-пешехода, которая внезапно выбежала на дорогу и намеревалась перейти дорогу в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, для выяснения всех обстоятельств ДТП и медиков, которые, осмотрев пешехода, госпитализировали женщину в больницу.
Напомним, на Северном мосту оторвался деформационный стык температурного режима, из-за чего произошло ДТП с участием автомобиля Ford Transit.
Как сообщалось, во Львовской области в результате наезда грузового автомобиля погиб 27-летний мужчина.