Во Львове водитель наехал на пенсионерку: женщина госпитализирована

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 57950 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 126116 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131870 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129732 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 155848 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113264 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113178 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110028 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132378 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130924 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Во Львове водитель наехал на пенсионерку: женщина госпитализирована

Во Львове водитель наехал на пенсионерку: женщина госпитализирована

Киев  •  УНН

 • 12201 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Львове водитель сбил пенсионерку, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 6.15 на перекрестке улиц Любинской-Окружной во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Renault Megane" совершил наезд на пешехода, 69-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области водитель наехал на нетрезвого пешехода.

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