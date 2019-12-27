Во Львове водитель наехал на пенсионерку: женщина госпитализирована

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Львове водитель сбил пенсионерку, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 6.15 на перекрестке улиц Любинской-Окружной во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".