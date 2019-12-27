Во Львове водитель наехал на пенсионерку: женщина госпитализирована
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Львове водитель сбил пенсионерку, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря около 6.15 на перекрестке улиц Любинской-Окружной во Львове, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Renault Megane" совершил наезд на пешехода, 69-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице водитель сбил женщину, которая выбежала на дорогу
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львовской области водитель наехал на нетрезвого пешехода.