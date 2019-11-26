У Львові на пожежі загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Львові внаслідок пожежі у багатоквартирному будинку загинула жінка 1942 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
Так, 25 листопада, о 22:43, у Львові по вул. Академіка Кучера, 16, на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено 1 загиблу особу (власниця квартири 1942 року народження). У ході ліквідації пожежі врятовано 1 особу.
О 23:00 год. пожежу локалізовано та 23:01 год. пожежу ліквідовано.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові горів медичний пункт у військовій частині.