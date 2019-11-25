У Львові горіла військова частина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Львові горів медичний пункт у військовій частині на вулиці Стрийській 146. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“Загорання трапилось на даху медичної частини. Ліквідовано пожежу у військовій частині о 18.18 годині”, — повідомили у ДСНС.
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Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. Так само наразі невідомо, які збитки були завдані вогнем.
Нагадаємо, 19 листопада близько 5:00 ранку в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. У результаті один військовий загинув, а ще один - отримав опіки.