У латексній масці та гідрокостюмі одесит намагався переплисти Дністер та потрапити до Молдови
Київ • УНН
Мешканець Одеси, який вдягнув латексну маску, плащ та гідрокостюм, був затриманий прикордонниками під час спроби незаконного перетину українсько-молдовського кордону уплав через річку Дністер.
Порушник у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався перетнути кордон України. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.
Деталі
Одесит намагався потрапити до Молдову, перетнувши Дністер уплав. Прикордонники зазначають, що він настільки хотів бути непоміченим, шо навіть перевтілився у міфічного персонажа.
Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним
Порушник узяв з собою монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. З собою взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води. Уплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер в районі села Троїцьке. Місцевість чоловік добре знав, оскільки був завзятим рибалкою та часто сюди навідувався.
Під час спроби перетнути кордон, його затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону. Справу, порушену через спробу незаконного перетину державного кордону, скеровано до суду.
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які горами пробиралися до Словаччини, та їх переправника10.03.24, 16:38 • 95089 переглядiв