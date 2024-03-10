В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и потрепить в Молдову

Нарушитель в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался пересечь границу Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Одессит пытался попасть в Молдову, пересекая Днестр вплавь. Пограничники отмечают, что он настолько хотел быть незамеченным, что даже перевоплотился в мифического персонажа.

То ли для того, чтобы испугать пограничников, то ли надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным - говорится в сообщении.

Нарушитель взял с собой монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. С собой взял пустой тетрапрак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр в районе села Троицкое. Местность мужчина хорошо знал, поскольку был заядлым рыбаком и часто сюда наведывался.

При попытке пересечь границу, его задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда. Дело, возбужденное из-за попытки незаконного пересечения государственной границы, направлено в суд.

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