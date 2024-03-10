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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и потрепить в Молдову

В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и потрепить в Молдову

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 17:12  •  3598 просмотра

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Житель Одессы, который надел латексную маску, плащ и гидрокостюм, был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы вплавь через реку Днестр.

Нарушитель в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался пересечь границу Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

 Детали

Одессит пытался попасть в Молдову, пересекая Днестр вплавь. Пограничники отмечают, что он настолько хотел быть незамеченным, что даже перевоплотился в мифического персонажа.

То ли для того, чтобы испугать пограничников, то ли надеялся, что такой вид поможет ему быть незаметным

- говорится в сообщении.

Нарушитель взял с собой монокуляр и термосумку, в которую положил нож, фонарь, перчатки. С собой взял пустой тетрапрак, который в надутом виде помогал бы держаться на поверхности воды. Вплавь он планировал преодолеть реку Турунчук, а затем Днестр в районе села Троицкое. Местность мужчина хорошо знал, поскольку был заядлым рыбаком и часто сюда наведывался.

При попытке пересечь границу, его задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда. Дело, возбужденное из-за попытки незаконного пересечения государственной границы, направлено в суд.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
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