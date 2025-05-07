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У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: серед них діти

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Кількість постраждалих від російської атаки зросла до 8 осіб, серед них 4 дітей. На жаль, є двоє загиблих: жінка 1960 р.н. та чоловік 1997 р.н.

У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: серед них діти

Загальна кількість постраждалих після російської атаки у ніч на 7 травня становить 8 осіб, серед них 4 дітей.

Передає УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

У КМВА уточнили інформацію про кількість постраждалих за наслідками російських атак на столицю України.

Зафіксована загальна кількість постраждалих, станом на зараз, становить 8 осіб. З них 4 дитини.

- повідомляє КМВА. 

За даними київської адміністрації, 4-ьох постраждалих - у тому числі троє дітей - було госпіталізовано. Решта отримали допомогу на місці.

На жаль, маємо двох загиблих — жінка 1960-го року народження, чоловік 1997 року народження. росіяни вбили мати та сина.  

- нагадали у КМВА.

УНН передавав, що атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів.

В Шевченківському районі Києва, внаслідок атаки дронами, загинули мати й син.

Міністр закордонних справ України засудив нічні обстріли Києва та інших міст, наголосивши, що це робить неприйнятною участь росії у заходах до 80-ї річниці перемоги над нацизмом. 

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