У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: серед них діти
Київ • УНН
Кількість постраждалих від російської атаки зросла до 8 осіб, серед них 4 дітей. На жаль, є двоє загиблих: жінка 1960 р.н. та чоловік 1997 р.н.
Загальна кількість постраждалих після російської атаки у ніч на 7 травня становить 8 осіб, серед них 4 дітей.
Передає УНН із посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
У КМВА уточнили інформацію про кількість постраждалих за наслідками російських атак на столицю України.
Зафіксована загальна кількість постраждалих, станом на зараз, становить 8 осіб. З них 4 дитини.
За даними київської адміністрації, 4-ьох постраждалих - у тому числі троє дітей - було госпіталізовано. Решта отримали допомогу на місці.
На жаль, маємо двох загиблих — жінка 1960-го року народження, чоловік 1997 року народження. росіяни вбили мати та сина.
УНН передавав, що атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів.
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