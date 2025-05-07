Атака "шахедів" на Київ 7 травня: загинула сімʼя зооволонтерів і 5 їх котів, один кіт вижив
Київ • УНН
У Києві внаслідок російської дронової атаки загинули сімʼя зооволонтерів і 5 їх котів, один кіт вижив і опинився в лікарні
Внаслідок російської атаки на Київ 7 травня загинули сімʼя зооволонтерів і 5 їх котів. Про це повідомила у Facebook Команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group", передає УНН.
Деталі
Трагедія сталась через влучання БПЛА "шахед" у будинок – на місці виявлені тіла двох людей та п'яти котів. Пізніше під вікном рятувальники знайшли одного з котів. Його, ймовірно, викинуло вибуховою хвилею, але він вижив – його тіло сильно обгоріло.
Зараз котик знаходиться в лікарні, з опіками більшої частини тіла та тяжким ураженням легень. Він знаходиться в кисневій камері реанімації клініки.
Оскільки в квартирі жило 10 котів, наші рятувальники повернулись на місце трагедії та продовжують пошук
Також волонтери закликали небайдужих допомогти тваринці – для цього треба зробити донат за наступними реквізитами:
- 4731 1856 2109 7846 (Privat);
- 4441 1144 4587 3266 (Monobank);
- [email protected] (Paypal);
- www.patreon.com/karg (Патреон).
Нагадаємо
Над Україною під час чергової атаки рф 6-7 травня збили дві з 5 ворожих балістичних ракет та 81 зі 187 дронів, ще 64 безпілотники не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Також УНН повідомляв, що у Києві вночі 7 травня уламки ворожого безпілотника впали на житловий будинок.