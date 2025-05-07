Атака "шахедов" на Киев 7 мая: погибла семья зооволонтеров и 5 их кошек, один кот выжил
Киев • УНН
В Киеве в результате российской дроновой атаки погибли семья зооволонтеров и 5 их кошек, один кот выжил и оказался в больнице
В результате российской атаки на Киев 7 мая погибли семья зооволонтеров и 5 их кошек. Об этом сообщила в Facebook Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group", передает УНН.
Детали
Трагедия произошла из-за попадания БПЛА "шахед" в дом – на месте обнаружены тела двух людей и пяти кошек. Позже под окном спасатели нашли одного из котов. Его, вероятно, выбросило взрывной волной, но он выжил – его тело сильно обгорело.
Сейчас котик находится в больнице, с ожогами большей части тела и тяжелым поражением легких. Он находится в кислородной камере реанимации клиники.
Поскольку в квартире жило 10 кошек, наши спасатели вернулись на место трагедии и продолжают поиск
Также волонтеры призвали неравнодушных помочь животному – для этого надо сделать донат по следующим реквизитам:
- 4731 1856 2109 7846 (Privat);
- 4441 1144 4587 3266 (Monobank);
- [email protected] (Paypal);
- www.patreon.com/karg (Патреон).
Напомним
Над Украиной во время очередной атаки рф 6-7 мая сбили две из 5 вражеских баллистических ракет и 81 из 187 дронов, еще 64 беспилотника не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Также УНН сообщал, что в Киеве ночью 7 мая обломки вражеского беспилотника упали на жилой дом.