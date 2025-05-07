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Атака "шахедов" на Киев 7 мая: погибла семья зооволонтеров и 5 их кошек, один кот выжил

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

В Киеве в результате российской дроновой атаки погибли семья зооволонтеров и 5 их кошек, один кот выжил и оказался в больнице

Атака "шахедов" на Киев 7 мая: погибла семья зооволонтеров и 5 их кошек, один кот выжил

В результате российской атаки на Киев 7 мая погибли семья зооволонтеров и 5 их кошек. Об этом сообщила в Facebook Команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group", передает УНН.

Детали

Трагедия произошла из-за попадания БПЛА "шахед" в дом – на месте обнаружены тела двух людей и пяти кошек. Позже под окном спасатели нашли одного из котов. Его, вероятно, выбросило взрывной волной, но он выжил – его тело сильно обгорело.

Сейчас котик находится в больнице, с ожогами большей части тела и тяжелым поражением легких. Он находится в кислородной камере реанимации клиники.

Поскольку в квартире жило 10 кошек, наши спасатели вернулись на место трагедии и продолжают поиск

– говорится в сообщении.

Также волонтеры призвали неравнодушных помочь животному – для этого надо сделать донат по следующим реквизитам:

Напомним

Над Украиной во время очередной атаки рф 6-7 мая сбили две из 5 вражеских баллистических ракет и 81 из 187 дронов, еще 64 беспилотника не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Также УНН сообщал, что в Киеве ночью 7 мая обломки вражеского беспилотника упали на жилой дом.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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