В Киеве возросло количество пострадавших от атаки рф: среди них дети

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив
10:29 • 34981 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

10:06 • 50274 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 49333 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 50146 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
7 мая, 07:07 • 44753 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

7 мая, 06:41 • 42818 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

7 мая, 06:12 • 45942 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 84700 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 125200 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 86641 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
50%
747 мм
Популярные новости

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 61231 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 62609 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 69745 просмотра

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 22042 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 36020 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

10:29 • 34981 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 50275 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 49333 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 50146 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 70739 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 51017 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 101248 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 98323 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 109642 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 57250 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

В Киеве возросло количество пострадавших от атаки рф: среди них дети

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Количество пострадавших от российской атаки возросло до 8 человек, среди них 4 детей. К сожалению, есть двое погибших: женщина 1960 г.р. и мужчина 1997 г.р.

В Киеве возросло количество пострадавших от атаки рф: среди них дети

Общее количество пострадавших после российской атаки в ночь на 7 мая составляет 8 человек, среди них 4 детей.

Передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

В КГВА уточнили информацию о количестве пострадавших в результате российских атак на столицу Украины.

Зафиксировано общее количество пострадавших, по состоянию на сейчас, составляет 8 человек. Из них 4 ребенка.

- сообщает КГВА. 

По данным киевской администрации, 4-х пострадавших - в том числе трое детей - были госпитализированы. Остальные получили помощь на месте.

К сожалению, имеем двух погибших — женщина 1960-го года рождения, мужчина 1997 года рождения. россияне убили мать и сына.  

- напомнили в КГВА.

УНН передавал, что атака рф на Киев задела уже пять районов.

В Шевченковском районе Киева, в результате атаки дронами, погибли мать и сын.

Министр иностранных дел Украины осудил ночные обстрелы Киева и других городов, подчеркнув, что это делает неприемлемым участие россии в мероприятиях к 80-й годовщине победы над нацизмом. 

В Киеве в результате российской дроновой атаки погибли семья зооволонтеров и 5 их кошек, один кот выжил и оказался в больнице.

В москве ожидают "провокаций" на 9 мая, ища повод для дальнейшей агрессии - InformNapalm07.05.25, 13:24 • 5774 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКиев
Киев
Brent
$62.23
Bitcoin
$96,969.10
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,399.16
Ethereum
$1,830.64