В Киеве возросло количество пострадавших от атаки рф: среди них дети
Киев • УНН
Количество пострадавших от российской атаки возросло до 8 человек, среди них 4 детей. К сожалению, есть двое погибших: женщина 1960 г.р. и мужчина 1997 г.р.
Общее количество пострадавших после российской атаки в ночь на 7 мая составляет 8 человек, среди них 4 детей.
Передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
В КГВА уточнили информацию о количестве пострадавших в результате российских атак на столицу Украины.
Зафиксировано общее количество пострадавших, по состоянию на сейчас, составляет 8 человек. Из них 4 ребенка.
По данным киевской администрации, 4-х пострадавших - в том числе трое детей - были госпитализированы. Остальные получили помощь на месте.
К сожалению, имеем двух погибших — женщина 1960-го года рождения, мужчина 1997 года рождения. россияне убили мать и сына.
УНН передавал, что атака рф на Киев задела уже пять районов.
В Шевченковском районе Киева, в результате атаки дронами, погибли мать и сын.
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